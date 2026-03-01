जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला: होर्मुज से ही गुजरेगा पाकिस्तान का तेल टैंकर, जानिए ऐसा क्यों किया

Middle East : मध्य पूर्व (Middle East) में जारी जारी जंग (War) और अमेरिका-इजराइल के हमलों (US Israel Attacks) के बीच ईरान (Iran) ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने एक पाकिस्तानी (Pakistani) कॉमर्शियल तेल टैंकर (Oil Tanker) को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। इस समुद्री रास्ते (Sea Route) में इस वक्त युद्ध (War) के कारण भारी रुकावट है और सैकड़ों जहाज (Vessels) फंसे हुए हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन (PNSC) ने पुष्टि की है कि उनका जहाज सुरक्षित बाहर आ गया है। इस जहाज का नाम 'एमटी कराची' (MT Karachi) है, जिसमें 1,09,990 टन कच्चा तेल (Crude Oil) लदा हुआ है। ईरानी अधिकारियों (Iranian Officials) से हरी झंडी मिलने के बाद 15 मार्च को इस टैंकर ने होर्मुज पार किया। उम्मीद है कि यह बुधवार तक कराची बंदरगाह (Karachi Port) पहुंच जाएगा। इस तनाव (Conflict) का सीधा असर पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था (Economy) पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) को ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान (Afghanistan) से सटी सीमा और टीटीपी (TTP) से लड़ते हुए पाकिस्तान इस युद्ध का अतिरिक्त बोझ (Burden) नहीं सह सकता।