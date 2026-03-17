ईरान युद्ध के बीच भारत का ‘मास्टर स्ट्रोक’, जानिए होर्मुज पार कर गैस-तेल लेकर कैसे पहुंचे ‘शिवालिक’, ‘नंदा देवी’ और ‘जग लाड़की’

Energy Security : इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण (Israel Iran War) के बीच भारत ने अपनी शानदार कूटनीति से दुनिया को चौंका दिया है। इस भयंकर (Middle East Conflict) के कारण देश में बड़ा ऊर्जा संकट पैदा होने का डर सता रहा था, लेकिन भारत सरकार की अचूक (Indian Strategy) ने इस खतरे को पूरी तरह टाल दिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक माने जा रहे समुद्री रास्ते (Strait of Hormuz) को पार कर के भारत के जहाज सुरक्षित स्वदेश लौट रहे हैं। देश में (LPG Supply) की कोई कमी न हो, इसके लिए (Indian Government) ने विशेष रणनीति के तहत काम किया। 'शिवालिक' जहाज के बाद अब 'नंदा देवी' और 'जग लाड़की' भी (Crude Oil) और भारी मात्रा में गैस लेकर भारत पहुंचे हैं। यह भारत की स्वतंत्र और मजबूत (Foreign Policy) का बड़ा उदाहरण है, जिससे बिना किसी विवाद में पड़े देश की (Energy Security) सुनिश्चित हुई है।