पाकिस्तान की फिर हुई ‘थू-थू’, महंगाई से पिस रही जनता…सरकारी खजाने से नेता खरीद रहे लग्जरी कार

हाल ही में सामने आई जानकारी ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि सीनेट चेयरमैन के लिए सरकारी खजाने से करीब 90 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की लग्जरी कार खरीदी गई है। ऐसे समय में जब जनता हर पैसे के लिए संघर्ष कर रही है, यह खबर सवाल खड़े करती है कि आखिर आम आदमी और नेताओं के बीच इतनी बड़ी दूरी क्यों है।