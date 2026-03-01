ईरान पर हो गया बड़ा हमला: इजरायल ने उड़ाए एयर डिफेंस फैक्ट्री और स्पेस रिसर्च सेंटर

आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर लिखा, "ईरानी स्पेस एजेंसी का मुख्य रिसर्च सेंटर और एक एरियल डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन फैक्ट्री। इस सेंटर में रिसर्च के लिए इस्तेमाल होने वाली स्ट्रेटेजिक लैब थीं, जिसमें मिलिट्री सैटेलाइट बनाना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और मिडिल ईस्ट में टारगेट पर फायर करना शामिल था। आईडीएफ ने एक खास फैक्ट्री समेत कई ईरानी आतंकी शासन के एरियल डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन साइट्स पर भी हमला किया।"