PM मोदी को लेकर क्यों बार-बार बदल रहे अमेरिका-ट्रंप के दावे? 3 दिन पहले क्या हुआ ऐसा?

पॉडकास्ट में हावर्ड लुटनिक ने खुलासा किया कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता होना था। हालांकि, यह समझौता टूट गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था। ट्रंप के दावों में विरोधाभास के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने घरेलू वोटरों को लुभाने के लिए विदेशी नेताओं के साथ अपने निजी संबंधों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं।