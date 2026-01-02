महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाई, अब ग्रोक AI पर कसा शिकंजा, सरकार बोली- तुरंत हटाओ…

Government Take Action on Grok AI: AI अब निजता का हनन करने लगा है। इसका इस्तेमाल कठिन कामों को आसानी से करने के लिए होना चाहिए, लेकिन AI से बने अश्लील कंटेंट की शिकायतें बढ़ती ही जा रही है। सरकार अब इस पर एक्शन लेती दिख रही है। हाल ही में भारत सरकार ने एक्स को एक नोटिस भेजा है। इसमें AI जनरेटेड अश्लील कंटेंट के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है।