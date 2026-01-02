सर्दी ने दिखाए तेवर: दिल्ली-हरियाणा-पंजाब-यूपी सहित इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Cold Wave Alert: नए साल के साथ ही कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गया है। उत्तर-पश्चिम भारत में कई जगहों पर मावठ की बारिश भी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अपना नया अपडेट जारी कर दिया है। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर शनिवार को सुबह तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।