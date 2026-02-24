24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झारखंड के बाद अंडमान में क्रैश हुआ विमान, हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार

अंडमान में मयाबंदर जा रहा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में क्रैश हो गया। सातों यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जांच शुरू हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 24, 2026

helicopter crashes into sea in Andaman

अंडमान में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर (फोटो- Prabhakar Kumar एक्स पोस्ट)

झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हादसे में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक और विमान हादसे की खबर सामने आ गई है। यहां मंगलवार सुबह सात लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग (यात्री और क्रू मेंबर्स) सुरक्षित बच गए और उन्हें समय पर रेस्क्यू कर लिया गया।

तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा

हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 8.45 बजे श्री विजय पुरम से मयाबंदर के लिए टेक ऑफ किया था। इसके कुछ ही देर बाद लगभग 9.30 बजे यह हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश कर गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा हेलीकॉप्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और समुद्र के बीच से सभी सात लोगों को बाहर निकाला गया। वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारी के अनुसार, पायलट ने स्थिति को भांपते हुए समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने का फैसला लिया। पायलट की सूझबूझ और प्रशिक्षण के कारण बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। फिलहाल तकनीकी खराबी की विस्तृत जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Feb 2026 03:12 pm

Published on:

24 Feb 2026 03:01 pm

Hindi News / National News / झारखंड के बाद अंडमान में क्रैश हुआ विमान, हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या विधानसभा चुनाव से पहले केरल का बदलेगा नाम? जानें क्या होगी नई पहचान

राष्ट्रीय

Jharkhand Air Crash: जिसने सैकड़ों की जान बचाई, आज वही चला गया…क्रैश में मारे गए पायलट के पिता का फूटा दर्द

Jharkhand Air Crash
राष्ट्रीय

शशि थरूर ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिमा के अनावरण का किया स्वागत, BJP बोली-कांग्रेस के कुछ लोग लुटियंस…

President Droupadi Murmu pays respect to Chakravarti Rajagopalachari
राष्ट्रीय

भारत-कनाडा रिश्तों में जमी बर्फ पिघली? तहव्वुर राणा पर एक्शन से मिले कूटनीतिक संकेत

राष्ट्रीय

क्या तीसरी बार राज्यसभा भेजे जाएंगे हरिवंश? 2022 में उनकी भूमिका को लेकर अहसज हो गए थे नीतीश

jdu political donation
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.