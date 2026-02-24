झारखंड के बाद अंडमान में क्रैश हुआ विमान, हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार

अंडमान में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर (फोटो- Prabhakar Kumar एक्स पोस्ट)
झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हादसे में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक और विमान हादसे की खबर सामने आ गई है। यहां मंगलवार सुबह सात लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग (यात्री और क्रू मेंबर्स) सुरक्षित बच गए और उन्हें समय पर रेस्क्यू कर लिया गया।
हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 8.45 बजे श्री विजय पुरम से मयाबंदर के लिए टेक ऑफ किया था। इसके कुछ ही देर बाद लगभग 9.30 बजे यह हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश कर गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा हेलीकॉप्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और समुद्र के बीच से सभी सात लोगों को बाहर निकाला गया। वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारी के अनुसार, पायलट ने स्थिति को भांपते हुए समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने का फैसला लिया। पायलट की सूझबूझ और प्रशिक्षण के कारण बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। फिलहाल तकनीकी खराबी की विस्तृत जांच की जा रही है।
