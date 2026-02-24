झारखंड के बाद अंडमान में क्रैश हुआ विमान, हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार

हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 8.45 बजे श्री विजय पुरम से मयाबंदर के लिए टेक ऑफ किया था। इसके कुछ ही देर बाद लगभग 9.30 बजे यह हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश कर गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा हेलीकॉप्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और समुद्र के बीच से सभी सात लोगों को बाहर निकाला गया। वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारी के अनुसार, पायलट ने स्थिति को भांपते हुए समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने का फैसला लिया। पायलट की सूझबूझ और प्रशिक्षण के कारण बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। फिलहाल तकनीकी खराबी की विस्तृत जांच की जा रही है।