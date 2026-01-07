ट्रंप का तेल कंपनियों को लालच; वेनेजुएला जोखिमों के बीच क्या दावे कर रहे है अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को गति देना शुरू कर दिया है। अमेरिका तेल कंपनियों के नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सब्सिडी का लालच दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तेल कंपनियां व्हाइट हाउस के संपर्क में हैं और वेनेजुएला में तेल को हासिल करने के लिए ड्रिलिंग कैसे करें, इस बारे में बातचीत कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ड्रिलिंग के लिए टैक्सपेयर सब्सिडी का लालच दे रहे हैं। हालांकि, कहा जा रहा है कि इसके बाद भी कंपनियां अमेरिका की टाइमलाइन के हिसाब से कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं।