मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय सभा में बोले बेटे गुएरा, कहा- पिताजी, मैं आपको…

निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया था। वहां उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। साथ ही उन्होंने कहा, "मैं अभी भी वेनेजुएला का नेता हूं।" वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं और निंदा को जन्म दिया, साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानून पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस गिरफ्तारी ने लैटिन अमेरिका में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस संकट ने वेनेजुएला के नेतृत्व को मजबूत किया है और अब यह नेतृत्व एकजुट हो गया है।