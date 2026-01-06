6 जनवरी 2026,

मंगलवार

मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय सभा में बोले बेटे गुएरा, कहा- पिताजी, मैं आपको…

Maduro Son Speech: मादुरो के बेटे ने वेनेजुएला की विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को याद किया और जल्द ही वेनेजुएला में अपने पिता से मिलने की उम्मीद भी जाहिर की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 06, 2026

Nicolás Maduro Guerra

मादुरो के बेटे का विधानसभा में भावुक संदेश। (Photo-IAnS)

Venezuela Crisis: वेनेजुएला के सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस संबोधन के दौरान विधायिका को एक भावनात्मक और दृढ़ संदेश दिया। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे ने अपने पिता और मां सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सेना द्वारा बंदी बनाए जाने के बारे में बात की। इस दौरान वह भावुक हो गए और विधायिका को मजबूत रहने का संदेश दिया।

विधानसभा में बोलते हुए मादुरो गुएरा ने वेनेजुएला के नेतृत्व के प्रति निष्ठा की शपथ ली। साथ ही उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने उन लोगों की रिहाई की मांग की जिन्हें उन्होंने "अपहृत नेता" बताया।

भावुक हुए मादुरो के बेटे

राष्ट्रीय सत्र के दौरान वेनेजुएला के सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने सीधे अपने पिता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मादुरो ने अपने परिवार का पालन-पोषण मजबूती के साथ किया है। उन्होंने एक मजबूत परिवार बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मादुरो का परिवार उनके आदर्शों को आगे लेकर जाएगा। हर कोई राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

साथ ही गुएरा ने जल्द ही वेनेजुएला में अपने पिता से मिलने की आशा भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, “पिताजी, मैं आपको बताता हूं, आपने हम सभी परिवार के सदस्यों को मजबूत बनाया है। आपके लौटने तक हम यहां अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मातृभूमि सुरक्षित हाथों में है, पिताजी। और जल्द ही हम वेनेजुएला में गले मिलेंगे। और आप बच्चों को देखेंगे, सिलिया, आप उन्हें देखेंगे। सिलिया, हम एक-दूसरे से मिलेंगे। वेनेजुएला जिंदाबाद, मातृभूमि जिंदाबाद। और हमें अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ भी करना होगा, उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं…।”

मैं वेनेजुएला का नेता हूं- मादुरो

निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया था। वहां उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। साथ ही उन्होंने कहा, "मैं अभी भी वेनेजुएला का नेता हूं।" वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं और निंदा को जन्म दिया, साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानून पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस गिरफ्तारी ने लैटिन अमेरिका में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस संकट ने वेनेजुएला के नेतृत्व को मजबूत किया है और अब यह नेतृत्व एकजुट हो गया है।

Published on:

