मां की कसम खाकर मादुरो के बेटे ने अमेरिका को दी चुनौती, पिता की गिरफ्तारी पर कही ये बात

US Venezuela Attack: वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। इसे लेकर मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज जारी करते हुए अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने 5 जनवरी को लोगों को सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाने की अपील की है। साथ ही, गुएरा ने सैन्य एकता की जरूरत पर भी जोर दिया।