मां की कसम खाकर मादुरो के बेटे ने अमेरिका को दी चुनौती, पिता की गिरफ्तारी पर कही ये बात

निकोलस मादुरो के बेटे ने अमेरिका को दी चुनौती (Photo-X)
US Venezuela Attack: वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। इसे लेकर मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज जारी करते हुए अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने 5 जनवरी को लोगों को सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाने की अपील की है। साथ ही, गुएरा ने सैन्य एकता की जरूरत पर भी जोर दिया।
ऑडियो मैसेज जारी करते हुए निकोलस मादुरो के बेटे ने कहा कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था? हम देखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और हार नहीं मानेगी। बता दें कि गुएरा सत्तारूढ़ PSUV पार्टी के सदस्य हैं।
इस दौरान मादुरो के बेटे ने अपनी मां की कसम खाते हुए कहा कि हम ठीक हैं और शांत हैं। वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन हम गरिमा के साथ झंडा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। हमें दुख और गुस्सा तो है, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे।
वहीं, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिकी सरकार को सहयोग के एजेंडे पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी गिरफ्तारी के बाद सुलह का लहजा अपनाया गया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला "बाहरी खतरों के बिना जीना चाहता है" और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ने को प्राथमिकता देना चाहती हैं।
वहीं सोमवार को सिविक ग्रुप्स के एक ग्रुप ने सियोल में US एम्बेसी के बाहर US के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की। साउथ कोरिया में वेनेज़ुएला की एक्टिंग एम्बेसडर नताशा फारिया फर्नांडीज रैली में शामिल हुईं और उन्होंने US सरकार पर UN चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की।
