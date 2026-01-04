वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

अमेरिकी बलों ने काराकास पर हमले किए और राष्ट्रपति मादुरो तथा उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इसके कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा, जब तक वहां राजनीतिक संक्रमण नहीं हो जाता। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।