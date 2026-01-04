वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

भारत ने जारी की पहली प्रतिक्रिया (Photo-X)
US attack On Venezuela: भारत ने रविवार को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी बलों द्वारा हिरासत में लिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। भारत ने सभी पक्षों से शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के जरिए मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की भी अपील की है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वहां के लोगों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर चिंतित है। मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।
बता दें इससे पहले शनिवार को भारत ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी करते हुए वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके अलावा, वहां रह रहे भारतीयों को अत्यधिक सतर्कता बरतने, अनावश्यक आवाजाही सीमित रखने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है।
अमेरिकी बलों ने काराकास पर हमले किए और राष्ट्रपति मादुरो तथा उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इसके कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा, जब तक वहां राजनीतिक संक्रमण नहीं हो जाता। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
वहीं हमलों के बाद वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और अमेरिका पर “बेहद गंभीर सैन्य आक्रमण” का आरोप लगाया। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस कार्रवाई की निंदा करने की अपील की है।
