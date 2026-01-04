4 जनवरी 2026,

रविवार

मुंबई

’56 इंच का सीना वाले मोदी जी, पाक से जालिम शैतान लाईये’, वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन के बाद ओवैसी की बड़ी मांग

ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए वेनेजुएला में सैन्य अभियान को अंजाम दे सकता है तो भारत क्यों नहीं। पीएम मोदी को पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 04, 2026

Asaduddin Owaisi PM Modi Challenge

ओवैसी और पीएम मोदी (Photo: IANS)

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी सियासी पारा चढ़ गया है। एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर वहां मौजूद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत लाना चाहिए।

मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए AIMIM प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए मांग की कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान से भारत लाया जाना चाहिए।

अपने बयान में ओवैसी ने सऊदी अरब द्वारा यमन में अलगाववादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया के कई देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। ऐसे में भारत को भी निर्णायक रवैया अपनाना चाहिए।

अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर शनिवार रात एक बड़े ऑपरेशन में वेनेजुएला पर हवाई हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अब न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन पर कई अलग-अलग आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इसी खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, "हम आपसे कह रहे हैं मोदी जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश से उठा सकते हैं, तो आप भी पाकिस्तान जाइए और उन जालिमों को पकड़कर लाइए जिन्होंने मुंबई के खिलाफ साजिश रची थी।"

56 इंच का सीना है तो...

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस… जब ट्रंप वेनेज़ुएला में अपनी फौज भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठा सकता है… तो पीएम मोदी जी आप मुंबई में आतंकी हमले करने वाला मसूद अजहर हो…या लश्कर-ए-तैयबा का जालिम शैतान…अगर आपका 56 इंच का सीना है…तो उन्हें उठाकर भारत लाओ।"

ओवैसी ने सीधे तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद व अन्य आकाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मोदी जी, आपके पास 56 इंच का सीना है। आप पाकिस्तान में घुसकर उन दरिंदों को भारत लाइए जिन्होंने 26/11 के जख्म दिए। जब ट्रंप यह कर सकते हैं, तो हम किसी से कम नहीं हैं।"

गौरतलब है कि नवंबर 2008 में पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई के कई इलाकों को निशाना बनाया था। 26 से 29 नवंबर तक चले इन हमलों में 170 से अधिक मासूम लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। यह हमला भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में गिना जाता है।    

Updated on:

04 Jan 2026 01:49 pm

Published on:

04 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / '56 इंच का सीना वाले मोदी जी, पाक से जालिम शैतान लाईये', वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन के बाद ओवैसी की बड़ी मांग

