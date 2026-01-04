’56 इंच का सीना वाले मोदी जी, पाक से जालिम शैतान लाईये’, वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन के बाद ओवैसी की बड़ी मांग

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी सियासी पारा चढ़ गया है। एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर वहां मौजूद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत लाना चाहिए।