School Holiday: 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित, सरकारी आदेश जारी, बताई ये वजह

Maharashtra Municipal Election Holiday on 15 January: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं (Maharashtra 29 Municipal Corporation Polls) के आगामी चुनावों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मतदान के दिन यानी 15 जनवरी गुरुवार को संबंधित चुनावी क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है।