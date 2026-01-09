School Holiday: 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित, सरकारी आदेश जारी, बताई ये वजह

15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित (AI Image)
Maharashtra Municipal Election Holiday on 15 January: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं (Maharashtra 29 Municipal Corporation Polls) के आगामी चुनावों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मतदान के दिन यानी 15 जनवरी गुरुवार को संबंधित चुनावी क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह अवकाश केवल उन 29 नगर निकाय क्षेत्रों में लागू होगा जहां 15 जनवरी को मतदान होना है। वहां के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), सभी बैंक, केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक दिन की छुट्टी रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण पूरा करना होगा। जो अधिकारी प्रशिक्षण सत्रों से अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव सुरेश काकाणी और पुलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा सहित सभी 29 निकायों के आयुक्तों ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर में 15 जनवरी को मतदान होने हैं।
आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 15 जनवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान के अगले दिन यानी 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी।
