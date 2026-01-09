9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

School Holiday: 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित, सरकारी आदेश जारी, बताई ये वजह

Public Holiday Alert: 15 जनवरी को मुंबई समेत 29 शहरों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके चलते सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 09, 2026

Public Holiday on January 15

15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित (AI Image)

Maharashtra Municipal Election Holiday on 15 January: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं (Maharashtra 29 Municipal Corporation Polls) के आगामी चुनावों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मतदान के दिन यानी 15 जनवरी गुरुवार को संबंधित चुनावी क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है।

स्कूलों के अलावा कहां-कहां रहेगी छुट्टी?

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह अवकाश केवल उन 29 नगर निकाय क्षेत्रों में लागू होगा जहां 15 जनवरी को मतदान होना है। वहां के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), सभी बैंक, केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक दिन की छुट्टी रहेगी।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण पूरा करना होगा। जो अधिकारी प्रशिक्षण सत्रों से अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव सुरेश काकाणी और पुलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा सहित सभी 29 निकायों के आयुक्तों ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इन 29 शहरों में रहेगी छुट्टी

महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर में 15 जनवरी को मतदान होने हैं।

आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 15 जनवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान के अगले दिन यानी 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी।

ये भी पढ़ें

रेलवे ने किया मेजर ब्लॉक की घोषणा: 10 और 11 जनवरी को 254 लोकल ट्रेनें रद्द, आठ एक्सप्रेस भी प्रभावित
मुंबई
Mumbai Local Ambernath station accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 07:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / School Holiday: 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित, सरकारी आदेश जारी, बताई ये वजह

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिवार फिर हुआ एक… अजित पवार ने चाचा शरद पवार को लेकर कह दी ये बात, भाजपा की टेंशन बढ़ी

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र: देवर-भाभी के थे अवैध संबंध, 13 साल के भतीजे ने देख लिया तो कुल्हाड़ी से काटकर तालाब में फेंका

मुंबई

डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक, हर फ्रेम में कमाल: फरहान अख्तर की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें

Farhan Akhtar Birthday
बॉलीवुड

Rekha का चौंकाने वाला खुलासा: जबरन Kiss, खून बहा, दर्द में तड़पती रही 15 साल की लड़की

Rekha Early Career Incident
मनोरंजन

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा ’50 खोके एकदम ओके’, भड़क उठे शिवसैनिक, कहा- एक बार फडणवीस से पूछिए

मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.