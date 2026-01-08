रेलवे ने किया मेजर ब्लॉक की घोषणा: 10 और 11 जनवरी को 254 लोकल ट्रेनें रद्द, आठ एक्सप्रेस भी प्रभावित

पश्चिम रेलवे (Western Railway) के कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए रेलवे ने ब्लॉक का ऐलान किया है। यह ब्लॉक 20 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 18 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके कारण 10 और 11 जनवरी को यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।