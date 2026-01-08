रेलवे ने किया मेजर ब्लॉक की घोषणा: 10 और 11 जनवरी को 254 लोकल ट्रेनें रद्द, आठ एक्सप्रेस भी प्रभावित

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo: IANS/File)
पश्चिम रेलवे (Western Railway) के कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए रेलवे ने ब्लॉक का ऐलान किया है। यह ब्लॉक 20 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 18 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके कारण 10 और 11 जनवरी को यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, कांदिवली स्टेशन पर अप और डाउन फास्ट लाइनों पर विशेष तकनीकी कार्य के कारण मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।
9-10 जनवरी की रात अप फास्ट लाइन पर रात 11:15 से 03:15 बजे तक और डाउन फास्ट लाइन पर रात 01:00 से 04:30 बजे तक ब्लॉक रहेगा। जबकि 10-11 जनवरी की रात कांदिवली और मालाड के बीच डाउन फास्ट लाइन पर रात 01:00 से 06:30 बजे तक और अप स्लो लाइन पर रात 01:00 से 04:00 बजे तक ब्लॉक रहेगा।
इस ब्लॉक और गति प्रतिबंधों के कारण मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। 10 जनवरी को कुल 101 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसमें 50 अप और 51 डाउन लोकल ट्रेनें शामिल है। वहीँ, 11 जनवरी को कुल 153 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसमें 79 अप और 74 डाउन लोकल ट्रेनें हैं।
10 और 11 जनवरी को रद्द की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट -
10 जनवरी को चलने वाली ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार-बोरीवली एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद-बोरीवली एक्सप्रेस को वसई रोड पर ही समाप्त किया जाएगा यानी शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
10 जनवरी को चलने वाली 12902 अहमदाबाद-दादर एक्सप्रेस अपने मार्ग में 20 मिनट देरी से चलेगी। उसी दिन 19218 वेरावल-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 45 मिनट री-शेड्यूल होकर वेरावल से 12:35 बजे रवाना होगी।
11 जनवरी को ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-अहमदाबाद एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली-नंदुरबार एक्सप्रेस वसई रोड से ही रवाना होंगी।
11 जनवरी को 22953 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एक्सप्रेस 30 मिनट और 22921 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी। दोनों ट्रेनें 06:10 बजे छूटेगी।
