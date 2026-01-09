महाराष्ट्र: देवर-भाभी के थे अवैध संबंध, 13 साल के भतीजे ने देख लिया तो कुल्हाड़ी से काटकर तालाब में फेंका

महाराष्ट्र के धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले के तुलजापुर तालुका से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक चाचा ने अपने ही 13 वर्षीय भतीजे की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि वह अपनी मां और चाचा के बीच चल रहे अवैध संबंधों के बारे में जनता था, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसकी जानकारी उसने अपने पिता को भी दी थी। तामलवाडी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली।