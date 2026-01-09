9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुंबई

महाराष्ट्र: मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रा से जबरन पढ़वाई गई नमाज, वार्डन और टीचर सस्पेंड

आरोप है कि एक हिंदू छात्रा को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 09, 2026

Maharashtra college namaz row

पालघर में मेडिकल छात्रा से जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप (AI Image)

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी मेडिकल कॉलेज की हिंदू छात्रा ने जबरन नमाज पढ़वाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला वाडा तहसील के पोशेरी स्थित आइडियल फाउंडेशन कॉलेज का है। घटना के बाद कैंपस में तनाव है, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

क्या है पूरी घटना?

पीड़ित छात्रा नासिक जिले की रहने वाली है और उसने हाल ही में कॉलेज में फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना रविवार रात की है, जब वह हॉस्टल की पांचवीं मंजिल पर थी। वहां नकाब पहनी लड़कियों ने उसे रोका और जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। छात्रा के बार-बार मना करने के बावजूद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराया-धमकाया गया।

पुलिस ने दर्ज की FIR

छात्रा ने अगले दिन अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने शुरुआत में घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) से मदद मांगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पालघर के पुलिस अधीक्षक (SP) यतीश देशमुख ने खुद कॉलेज का दौरा किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर रही है।

कॉलेज प्रशासन का एक्शन

मामला दर्ज होते ही कॉलेज प्रबंधन भी एक्शन मोड में आया और एक हॉस्टल वार्डन और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। कॉलेज की ओर से कहा गया है कि संस्थान पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा है, हालांकि उन्होंने पहले ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार किया है।

पुलिस बल तैनात

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।  

Published on:

09 Jan 2026 04:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रा से जबरन पढ़वाई गई नमाज, वार्डन और टीचर सस्पेंड

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा ’50 खोके एकदम ओके’, भड़क उठे शिवसैनिक, कहा- एक बार फडणवीस से पूछिए

मुंबई

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

बॉलीवुड

घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

बॉलीवुड

‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

बॉलीवुड

उम्र सिर्फ एक नंबर है: नॉस्टैल्जिया नहीं, स्टार पावर से 60+ एक्टर्स ने फिल्में कराईं हिट

Patrika Special News
