महाराष्ट्र: मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रा से जबरन पढ़वाई गई नमाज, वार्डन और टीचर सस्पेंड

पालघर में मेडिकल छात्रा से जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप (AI Image)
महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी मेडिकल कॉलेज की हिंदू छात्रा ने जबरन नमाज पढ़वाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला वाडा तहसील के पोशेरी स्थित आइडियल फाउंडेशन कॉलेज का है। घटना के बाद कैंपस में तनाव है, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
पीड़ित छात्रा नासिक जिले की रहने वाली है और उसने हाल ही में कॉलेज में फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना रविवार रात की है, जब वह हॉस्टल की पांचवीं मंजिल पर थी। वहां नकाब पहनी लड़कियों ने उसे रोका और जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। छात्रा के बार-बार मना करने के बावजूद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराया-धमकाया गया।
छात्रा ने अगले दिन अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने शुरुआत में घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) से मदद मांगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पालघर के पुलिस अधीक्षक (SP) यतीश देशमुख ने खुद कॉलेज का दौरा किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर रही है।
मामला दर्ज होते ही कॉलेज प्रबंधन भी एक्शन मोड में आया और एक हॉस्टल वार्डन और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। कॉलेज की ओर से कहा गया है कि संस्थान पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा है, हालांकि उन्होंने पहले ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार किया है।
स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग