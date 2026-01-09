महाराष्ट्र: मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रा से जबरन पढ़वाई गई नमाज, वार्डन और टीचर सस्पेंड

पीड़ित छात्रा नासिक जिले की रहने वाली है और उसने हाल ही में कॉलेज में फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना रविवार रात की है, जब वह हॉस्टल की पांचवीं मंजिल पर थी। वहां नकाब पहनी लड़कियों ने उसे रोका और जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। छात्रा के बार-बार मना करने के बावजूद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराया-धमकाया गया।