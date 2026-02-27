सर्पमित्र तो बस मुखौटा… गांजा रैकेट का सरगना निकला आकाश जाधव, यूट्यूब पर है 56 लाख सब्सक्राइबर

जाधव के नेटवर्क में गांजा की थोक बिक्री, परिवहन और आपूर्ति करने वाले कई लोग शामिल हैं। छानबीन में सामने आया है कि गांजा की खरीद-फरोख्त के लिए ऑनलाइन पैसों का बड़ा लेन-देन हुआ है। पुलिस ने इन आर्थिक लेनदेन से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे जाधव का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इसके अंतरराज्यीय कनेक्शन और अन्य साजिशों का पर्दाफाश किया जा सके।