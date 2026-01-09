परिवार फिर हुआ एक… अजित पवार ने चाचा शरद पवार को लेकर कह दी ये बात, भाजपा की टेंशन बढ़ी

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अजित पवार ने कहा कि एनसीपी के दोनों गुट के कार्यकर्ता एक बार फिर से एकजुट होना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पवार परिवार के अंदर चल रहा तनाव अब लगभग समाप्त हो चुका है। अजित पवार के इस बयान के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि फिलहाल अजित पवार राज्य में बीजेपी के साथ हैं।