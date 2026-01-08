8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘मेरा गुरु नहीं है उमर खालिद’, दिल्ली की कोर्ट में शरजील इमाम ने ऐसा क्यों कहा?

Delhi Riots Case: शरजील इमान ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली दंगों से पहले हुए प्रदर्शनों के संबंध में उनके और उमर खालिद के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी।  

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Jan 08, 2026

Sharjeel Imam statement, Umar Khalid case, Delhi riots conspiracy, JNU connection, UAPA case, शरजील इमाम बयान, उमर खालिद केस, दिल्ली दंगे साजिश मामला, JNU कनेक्शन, UAPA केस,

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई (Photo-X)

Delhi Riots Conspiracy: दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले को लेकर गुरुवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शरजील इमाम ने उमर खालिद से अपने रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शरजील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि उमर खालिद उनके गुरु और मार्गदर्शक हैं; यह पूरी तरह से झूठे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हमारी कोई खास बातचीत भी नहीं हुई।

शरजील इमान ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली दंगों से पहले हुए प्रदर्शनों के संबंध में उनके और उमर खालिद के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी।

कोर्ट में शरजील के वकील ने कहा कि उमर खालिद और इमाम JNU में छात्र थे, लेकिन इस दौरान उनके बीच कोई खास मेलजोल नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि इमाम ने विश्वविद्यालय में लगभग पाँच साल बिताए, लेकिन खालिद के साथ उनका कोई सार्थक संबंध नहीं था, जिससे अभियोजन पक्ष के निरंतर संबंध या योजना के दावे को कमजोर किया जा सकता है।

कोर्ट में शरजील के वकील ने कहा कि पुलिस का यह आरोप भी झूठा है, जिसमें कहा गया कि उमर खालिद ने इमाम को निर्देश दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि केवल एक ही मीटिंग में उमर और शरजील साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग के गवाह के बयान से पता चलता है कि हिंसा की कोई चर्चा नहीं हुई थी। 

वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि दिल्ली में 2020 में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई आरोपी भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे; इसका मतलब यह नहीं है कि कोई साजिश थी। उन्होंने आगे कहा कि शरजील इमाम ने कभी भी हिंसक प्रदर्शनों का समर्थन नहीं किया है। 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से कथित साजिश की जांच से संबंधित है। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस केस में UAPA की धाराएं लगाई हैं। 

ये भी पढ़ें

‘उनकी हरकत कसाब जैसी’, उमर-इमाम को लेकर यह क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री
राष्ट्रीय
northeast Delhi riots,Delhi riots 2020,Supreme Court denies bail to Umar Khalid,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 06:01 pm

Hindi News / National News / ‘मेरा गुरु नहीं है उमर खालिद’, दिल्ली की कोर्ट में शरजील इमाम ने ऐसा क्यों कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.