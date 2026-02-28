Assam Assembly Election: गौरव गोगोई की सीट तय? चुनाव तारीख घोषित होने के बाद जारी होगी 40 उम्मीदवारों की लिस्ट

Assam Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में गुरुवार शाम पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना, स्थानीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक के दौरान लगभग 40 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी। विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद पार्टी इन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। उधर सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष Gaurav Gogoi आगामी विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।