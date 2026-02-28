Donald Trump On Pakistan-Afghanistan War: क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में दखल देगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कही यह बात

रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा कि दोनों ओर से लोग हताहत हुए हैं। इनमें नागरिक भी शामिल हैं। हम अपने मित्र देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इस खतरनाक टकराव को रोकने, सभी मतभेदों को राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से सुलझाने के लिए बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान करते हैं। उधर, चीन ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और तत्काल युद्धविराम की अपील की है।