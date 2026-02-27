Pakistan Afghanistan war: ‘युद्ध का ऐलान करते हैं, हमारा सब्र अब खत्म हो चुका’, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से सकते में दुनिया

भारत ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान पर की गई पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की कड़ी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष भारत पर डालने की कोशिश करता रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन दोहराया।