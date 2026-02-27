Pakistan- Afghanistan War: तालिबान ने गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट! तिलमिलाए मुनीर ने शुरू किया गजब लिल-हक ऑपरेशन, जानें रात भर क्या हुआ

Pakistan- Afghanistan War: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराने का दावा किया है। वहीं दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दरअसल, दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ा जब शुक्रवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर बमबारी की। इसके कुछ घंटे बाद ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर सैनिकों पर हमला किया था।