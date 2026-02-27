27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Pakistan- Afghanistan War: तालिबान ने गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट! तिलमिलाए मुनीर ने शुरू किया गजब लिल-हक ऑपरेशन, जानें रात भर क्या हुआ

Pakistan- Afghanistan War: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराने का दावा किया है। वहीं दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे है। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 27, 2026

Pakistan- Afghanistan War

तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराने का किया दावा (Photo-AI)

Pakistan- Afghanistan War: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराने का दावा किया है। वहीं दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दरअसल, दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ा जब शुक्रवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर बमबारी की। इसके कुछ घंटे बाद ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर सैनिकों पर हमला किया था। 

काबुल और कंधार में धमाकों की गूंज

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने काबुल, दक्षिणी प्रांत कंधार और दक्षिण-पूर्वी प्रांत पक्तिया में हवाई हमले किए। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक काबुल में कम से कम तीन धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितनी हताहतें हुईं।

वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया में अफगान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दो ब्रिगेड मुख्यालय नष्ट कर दिए। हालांकि उन्होंने हताहतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया।

पाकिस्तान ने खुली जंग की दी धमकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को खुली जंग की धमकी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। 

‘कई नागरिक हुए घायल’

अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तोरखम सीमा चौकी के पास, पाकिस्तान से लौट रहे लोगों के शिविर में कई नागरिक घायल हो गए। नांगरहार प्रांत के सूचना प्रमुख कुरैशी बदलुन ने कहा कि शिविर पर मोर्टार का गोला गिरा है और दुर्भाग्य से हमारे सात शरणार्थी घायल हो गए हैं, और एक महिला की हालत गंभीर है।

पाकिस्तान ने ‘गजब लिल हक’ ऑपरेशन शुरू किया 

पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ‘गजब लिल-हक’ रखा है। यदि इसका अर्थ समझें तो कुछ इस प्रकार है- 

  • गजब / ग़ज़ब (Ghazab) = प्रकोप, क्रोध, कहर
  • लिल (lil) = के लिए / हेतु
  • हक (Haq) = सत्य, न्याय, या अल्लाह (ईश्वर)

इसलिए गजब लिल हक का शाब्दिक अर्थ होगा 'सत्य/न्याय के लिए प्रकोप' या 'हक के लिए कहर'। 

ये भी पढ़ें

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान कर दिया बड़ा हमला, कई ठिकाने तबाह, तीन पोस्ट पर कब्जा, सामने आया वीडियो
विदेश
pakistan-AFGAN

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Feb 2026 09:06 am

Published on:

27 Feb 2026 07:55 am

Hindi News / World / Pakistan- Afghanistan War: तालिबान ने गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट! तिलमिलाए मुनीर ने शुरू किया गजब लिल-हक ऑपरेशन, जानें रात भर क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी हुई सच! भारत के पड़ोस में शुरू हुआ भीषण युद्ध

Baba Vanga
विदेश

Pakistan Afghanistan war: ‘युद्ध का ऐलान करते हैं, हमारा सब्र अब खत्म हो चुका’, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से सकते में दुनिया

Khawaja Asif
विदेश

UPI In Israel: इज़रायल में चलेगा भारत का यूपीआई

UPI
विदेश

भारत और इजरायल की स्पष्ट सोच: अब आतंकवाद का होगा खात्मा…

Israel-India
विदेश

मशहूर अभिनेत्री ने सरकार पर ठोका 9 करोड़ रुपए का मुकदमा, लगाया गंभीर आरोप, बोलीं- अब वह चुप नहीं बैठूंगी…

Anila Bisha Voice Controversy
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.