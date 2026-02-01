26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान कर दिया बड़ा हमला, कई ठिकाने तबाह, तीन पोस्ट पर कब्जा, सामने आया वीडियो

Afghanistan-Pakistan Clash: अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं, इसका खौफनाक वीडियो भी सामने आ गया है। अफगान सेना का कहना है कि… नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 26, 2026

pakistan-AFGAN

एयरस्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर किया पलटवार, सामने आया वीडियो (इमेज सोर्स: अफगान आर्मी एक्स पोस्ट)

Afghanistan Attack Pakistan Border: अफगानिस्तान (Afghanistan) ने कहा है कि उसने पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में हमले शुरू कर दिए हैं। यह कार्रवाई पिछले हफ्ते पाकिस्तान द्वारा किए गए एयरस्ट्राइक के जवाब में की गई है।

अफगानिस्तान की एक पूर्व मिलिट्री कोर के मीडिया को बताया कि गुरुवार देर रात नंगरहार और पक्तिया (Paktia Province) में भारी झड़पें शुरू हुईं। यह झड़पें पाकिस्तानी सेना की हालिया एयरस्ट्राइक के जवाब में हुईं।

अफगान सेना ने किया ट्वीट

अफगानिस्तान आर्मी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने पाक पर धावा बोल दिया है। उन्होंने पोस्ट में आर्मी ने लिखा- “हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करें।”

वहीं सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगान सेना ने तीन पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। वीडियो में देखिए मिलिट्री का सामान बॉर्डर इलाकों में ले जाते हुए।”

एक और में दावा किया जा रहा है कि झड़पें तेज हो गई हैं और अफगान सेना अब हमला कर रही है। यह बढ़ोतरी पाकिस्तानी सेना की नांगरहार प्रांत में आम लोगों पर बमबारी के बदले में हुई है। यह खुद के बचाव और सही जवाबी कार्रवाई है।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता का बयान आया सामने

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने X पर पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा बार-बार किए गए “उकसावे और सीमा उल्लंघन” के चलते डूरंड लाइन पर स्थित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला करने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। ‘डूरंड लाइन’ दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन अफगानिस्तान इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।

वहीं पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। रविवार को पाकिस्तान की सेना ने सीमा के दूसरी ओर हमले किए थे और दावा किया था कि इनमें कम से कम 70 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि इन हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

26 Feb 2026 11:57 pm

Hindi News / World / अफगानिस्तान ने पाकिस्तान कर दिया बड़ा हमला, कई ठिकाने तबाह, तीन पोस्ट पर कब्जा, सामने आया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UNHRC में भारत की दहाड़: पाकिस्तान के IMF Bailout से बड़ा है कश्मीर का विकास

UNHRC India and Pakistan
विदेश

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रमुख ने छोड़ा पद, एपस्टीन से संबंधों की जांच के बीच दिया इस्तीफा

विदेश

गाजा विवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर, पीएम मोदी ने यरुशलम में कही ये बात

PM Modi and Netanyahu joint press conference
विदेश

US Iran Nuclear Talks: जेनेवा में अहम वार्ता, युद्ध टल सकता है या बढ़ सकता है तनाव

US Iran Nuclear Talks
विदेश

अब राष्ट्रपति की खैर नहीं! जमात-ए-इस्लामी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दी सीधी चेतावनी, बांग्लादेश में फिर तख्तापलट की आहट?

Muhammad Yunus
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.