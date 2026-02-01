अफगानिस्तान ने पाकिस्तान कर दिया बड़ा हमला, कई ठिकाने तबाह, तीन पोस्ट पर कब्जा, सामने आया वीडियो

वहीं पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। रविवार को पाकिस्तान की सेना ने सीमा के दूसरी ओर हमले किए थे और दावा किया था कि इनमें कम से कम 70 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि इन हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं।