Iran-US Tensions: डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें ठुकराकर अड़ा ईरान, अब वियना में होगा असली फैसला?

हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत समाप्त होने से पहले ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। साथ ही ईरान ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump) की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है।