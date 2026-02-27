Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान, ‘पाकिस्तान को बदलनी होगी अपनी पॉलिसी’, करज़ई का भारत संग है कनेक्शन

Afghanistan Pakistan Tension: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे जंग करार दिया है। दोनों ओर से भारी गोलाबारी जारी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए, एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है। साथ ही, पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई का बयान भी सामने आया है।