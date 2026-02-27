अफगानिस्तान-पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आया सामने, मध्यस्थता को तैयार अब्बास अराघची

वहीं, अफगानिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। अफगान का कहना है कि उसने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार गिराया, 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया और 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव अपने कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा, तालिबान ने पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण एफ-16 फाइटर जेट को मार गिराने का भी दावा किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।