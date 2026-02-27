Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। गौरतलब है कि यह 'मेड इन अमेरिका' फाइटर जेट है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिनमें F-16 भी शामिल था। अफगानिस्तान डिफेंस नाम के अकाउंट ने सोशल मीडिया पर तालिबान द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मार गिराने का वीडियो शेयर किया है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट के मार गिराए जाने के दावे से इनकार किया है। वहीं किसी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है।