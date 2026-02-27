27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध के विषय में तालिबान ने बड़ा दावा किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 27, 2026

Taliban claims to have shot down US made F-16 fighter jet of Pakistan

Taliban claims to have shot down US made F-16 fighter jet of Pakistan (Photo - Afghanistan Defense on social media)

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) में युद्ध शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले करते हुए 70 लोगों को मार दिया था। इसके बाद से ही बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच झड़पें शुरू हो गई थीं। देर रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमले करते हुए 133 तालिबानी आतंकियों को मारने का दावा किया। जवाब में तालिबान (Taliban) ने भी पाकिस्तान में हमले करते हुए करीब 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है।

क्या तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16?

तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। गौरतलब है कि यह 'मेड इन अमेरिका' फाइटर जेट है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिनमें F-16 भी शामिल था। अफगानिस्तान डिफेंस नाम के अकाउंट ने सोशल मीडिया पर तालिबान द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मार गिराने का वीडियो शेयर किया है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट के मार गिराए जाने के दावे से इनकार किया है। वहीं किसी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

पाकिस्तान की ललकार

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने ऐलान कर दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने भी धमकी दी है कि पाकिस्तानी सेना में तालिबान लो कुचलने की ताकत है। शरीफ ने साफ कर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी सेना हर तरह की आक्रामक महत्वाकांक्षा किसी का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी जनता और सशस्त्र सेनाएं देश की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है।

सीज़फायर की मांग

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच युद्ध को बढ़ता देखकर ईरान (Iran) ने इसे रोकने की मांग की है और साथ ही मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा रूस (Russia) ने भी दोनों देशों से सीज़फायर की मांग की है।

ये भी पढ़ें

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी हुई सच! भारत के पड़ोस में शुरू हुआ भीषण युद्ध
विदेश
Baba Vanga
#pakistanafghanistanwarमें अब तक

1893 में जमीन पर खींची गई एक लकीर आज बन गई है नासूर, Afghanistan Pakistan Conflict से भारत को है फायदा? क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Taliban claims to have shot down US made F-16 fighter jet of Pakistan

Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आया सामने, मध्यस्थता को तैयार अब्बास अराघची

Pakistan- Afghanistan War: कोई समझौता नहीं होगा…अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान, ‘पाकिस्तान को बदलनी होगी अपनी पॉलिसी’, करज़ई का भारत संग है कनेक्शन

Shehbaz Sharif

शहबाज़ शरीफ की अफगानिस्तान को धमकी – “पाकिस्तानी सेना में है तालिबान को कुचलने की ताकत”

Baba Vanga

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी हुई सच! भारत के पड़ोस में शुरू हुआ भीषण युद्ध

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Feb 2026 12:56 pm

Published on:

27 Feb 2026 12:54 pm

Hindi News / World / Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

1893 में जमीन पर खींची गई एक लकीर आज बन गई है नासूर, Afghanistan Pakistan Conflict से भारत को है फायदा? क्यों कह रहे एक्सपर्ट

विदेश

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आया सामने, मध्यस्थता को तैयार अब्बास अराघची

विदेश

Pakistan- Afghanistan War: कोई समझौता नहीं होगा…अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी

विदेश

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान, ‘पाकिस्तान को बदलनी होगी अपनी पॉलिसी’, करज़ई का भारत संग है कनेक्शन

विदेश

शहबाज़ शरीफ की अफगानिस्तान को धमकी – “पाकिस्तानी सेना में है तालिबान को कुचलने की ताकत”

Shehbaz Sharif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.