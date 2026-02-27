1893 में जमीन पर खींची गई एक लकीर आज बन गई है नासूर, Afghanistan Pakistan Conflict से भारत को है फायदा? क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Afghanistan Pakistan Tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब सैन्य संघर्ष युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। गुरुवार देर रात से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा (डूरंड लाइन) पर दोनों ओर से भीषण हमले किए जा रहे हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए है। तालिबानी फोर्सेज ने पाकिस्तान के 2 सैन्य ठिकाने और 19 चेक पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 100 से अधिक तालिबान लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिए हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा धैर्य खत्म हो गया। अब यह खुला युद्ध है। दोनों ओर से भारी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं।