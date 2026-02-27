बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी हुई सच! भारत के पड़ोस में शुरू हुआ भीषण युद्ध

कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले करते हुए 70 लोगों को मार दिया था। इसके बाद से ही बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच झड़पें शुरू हो गई थीं। देर रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए तो तालिबान (Taliban) ने भी पाकिस्तान में बमबारी की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमलों में करीब 133 लोग मारे गए और तालिबानी हमलों में करीब 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने ऐलान कर दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है।