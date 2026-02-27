भारत और इजरायल की स्पष्ट सोच: अब आतंकवाद का होगा खात्मा…

मोदी ने कहा कि दोनों देश डिफेंस में जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर भी काम करेंगे।उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के रिश्ते गहरे भरोसे, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव पर बने हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमने इस पार्टनरशिप को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आइ-मेक) और भारत-इजरायल-संयुक्त अरब अमीरात-अमरीका (आइ-टू-यू-टू) पर भी बातचीत की। मोदी ने यरूशलम में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्गाेज से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया।