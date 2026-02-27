मशहूर अभिनेत्री ने सरकार पर ठोका 9 करोड़ रुपए का मुकदमा, लगाया गंभीर आरोप, बोलीं- अब वह चुप नहीं बैठूंगी…

Anila Bisha Voice Cloning Controversy: अल्बानिया की 57 वर्षीय अभिनेत्री अनिला बिशा ने 30 साल तक रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में अपनी अदाकारी से नाम कमाया। लेकिन आज वे एक ऐसी 'परफॉरमेंस' के साये में जीने को मजबूर हैं, जो उन्होंने कभी दी ही नहीं। दरअसल, वे अल्बानिया की पहली 'एआइ मंत्री' बन गई, लेकिन उनकी मर्जी के बिना। अनिला ने अपनी पहचान और इमेज अधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकार पर 10 लाख यूरो (लगभग 9 करोड़ रुपए) का मानहानि मुकदमा किया है। वे मामले को मानवाधिकारों की यूरोपीय अदालत तक ले जाने का इरादा रखती हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला 'डीपफेक' और 'एआई एथिक्स' के क्षेत्र में दुनिया के लिए नजीर बनेगा। सवाल है कि क्या तकनीक किसी जीवित व्यक्ति की आवाज और चेहरे पर कब्जा कर सकती है, वह भी उसकी सहमति के बिना?