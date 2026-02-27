अंग्रेजी को माना जाएगा ‘विदेशी’ भाषा, नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी तीन भाषाओं की नीति

CBSE Three-Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से तीन भाषाओं की नीति लागू करने तैयारी की है। इसके तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भाषा भारतीय मूल की होंगी। तीसरी भाषा (आर3) के रूप में अंग्रेजी को 'विदेशी' भाषा माना जाएगा। उन स्कूलों में जहां कक्षा 6 में पहले से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वहां अंग्रेजी को एकमात्र विदेशी भाषा के रूप में रखा जा सकता है, साथ में दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। सीबीएसई का यह फैसला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफएसई) 2023 की सिफारिशों पर आधारित है।