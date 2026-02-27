फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी का नहीं है कोई तोड़, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी हो गए पीछे

प्रधानमंत्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने और व्यक्तिगत जीवन के कई पहलुओं को साझा करने की रणनीति ने उन्हें लोगों के और करीब ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में डिजिटल इंडिया को तेजी से बढ़ावा दिया गया। 2014 से लेकर 2026 तक करोड़ों भारतीय इंटरनेट पर आए और डिजिटली अपने विचार साझा करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दूसरे स्थान पर हैं, जिनके 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।