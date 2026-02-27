फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी का नहीं है कोई तोड़, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी हो गए पीछे

फोटो में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (इमेज सोर्स: पीएम मोदी इंस्टाग्राम)
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर एक नया विश्व रेकॉर्ड बनाया है। वे इंस्टाग्राम पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राजनेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में इंस्टाग्राम से अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके बाद उनकी सोशल मीडिया की उपस्थिति लगातार बढ़ती रही है। मोदी की उनकी राजनीतिक छवि और जनसंपर्क को मजबूत करने में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने और व्यक्तिगत जीवन के कई पहलुओं को साझा करने की रणनीति ने उन्हें लोगों के और करीब ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में डिजिटल इंडिया को तेजी से बढ़ावा दिया गया। 2014 से लेकर 2026 तक करोड़ों भारतीय इंटरनेट पर आए और डिजिटली अपने विचार साझा करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दूसरे स्थान पर हैं, जिनके 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर अब तक कुल 1205 पोस्ट किए हैं। खास बात है कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन, उन्हें फॉलो करने वालों का आंकड़ा 10 करोड़ को पार पहुंच चुका है। खास बात है कि मोदी के फॉलोअर्स की संख्य दूसरे नेताओं से काफी अधिक है।
|नंबर
|नाम
|पद
|फॉलोअर्स
|1
|Narendra Modi
|भारत के प्रधानमंत्री
|10 करोड़
|2
|Donald Trump
|अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति
|4.32 करोड़
|3
|Prabowo Subianto
|इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
|1.5 करोड़
|4
|Luiz Inácio Lula da Silva
|ब्राज़ील के राष्ट्रपति
|1.44 करोड़
|5
|Recep Tayyip Erdoğan
|तुर्की के राष्ट्रपति
|1.16 करोड़
|6
|Javier Milei
|अर्जेंटीना के राष्ट्रपति
|64 लाख
