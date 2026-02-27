Pakistan- Afghanistan War: कोई समझौता नहीं होगा…अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी

Pakistan- Afghanistan War: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक चलाने का दावा किया है। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश अपनी शांति और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के अनुसार इन जवाबी हमलों में 130 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं।