सीज़फायर के कुछ घंटे बाद ही इज़रायल ने किया उल्लंघन, लेबनान में कई जगह किए हमले

सीज़फायर के बीच लेबनान की सेना, हिज़बुल्लाह और इज़रायली अधिकारियों ने विस्थापित लोगों को दक्षिणी लेबनान में अपने घर लौटने से मना किया है। इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना बनाए रखी है और लिटानी नदी तक के इलाके को ‘सुरक्षा क्षेत्र’ या ‘नो-गो ज़ोन’ घोषित किया है। बमबारी से बचे हुए विस्फोटक सामग्री और संदिग्ध वस्तुएं जगह-जगह बिखरी पड़ी हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। दक्षिणी लेबनान में कई घर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं या कमजोर हैं। पुलों और सड़कों का नुकसान पहुंच पहुंच को मुश्किल बना रहा है। सीज़फायर के दौरान अभी और इज़रायली हमलों की आशंका बनी हुई है, खासकर दक्षिणी लेबनान में। इसी वजह से लोगों से फिलहाल जहाँ हैं वहीं रहने की अपील की गई है।