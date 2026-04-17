अरब सागर में अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत तैनात, चारों तरफ से घिरा ईरान, हॉर्मुज को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की सीधी समुद्री नाकेबंदी बहुत कम देखी गई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अमेरिका लंबे वक्त से नाराज है। अब यह नाकेबंदी दिखाती है कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़ चुका है।