17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अरब सागर में अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत तैनात, चारों तरफ से घिरा ईरान, हॉर्मुज को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

अरब सागर में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का जाल बिछाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 17, 2026

अमेरिकी सेना का सबसे ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन। (फोटो- The Washington Post)

अरब सागर इन दिनों एक बड़ी जंग की तैयारी का गवाह बन रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐसा जाल बिछाया है जो दुनिया को हिला कर रख दे।

अमेरिकी सेना का सबसे ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में डटा हुआ है और ईरान के बंदरगाहों से कोई भी जहाज आसानी से नहीं निकल सकता।

कितनी बड़ी है यह नाकेबंदी?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने खुद बताया है कि इस ऑपरेशन में 10 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, 12 से अधिक नौसेना के जहाज और 100 से ज्यादा लड़ाकू व सहायक विमान शामिल हैं।

सीधे कहें तो अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। CENTCOM ने अपने बयान में साफ कहा कि ईरान के बंदरगाहों और समुद्री तट पर आने-जाने वाले किसी भी जहाज को रोका जाएगा, चाहे वो किसी भी देश का हो।

USS अब्राहम लिंकन- समंदर पर तैरता हुआ एयरबेस

USS अब्राहम लिंकन कोई आम जंगी जहाज नहीं है। यह एक चलता-फिरता एयरबेस है। इस पर आठ F-35C स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं जो रडार पर नजर नहीं आते।

इसके अलावा F/A-18 जेट, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, E-2D कमांड विमान, MH-60 हेलीकॉप्टर और CMV-22B ऑस्प्रे विमान भी इस पर मौजूद हैं। इस एक जहाज की ताकत किसी छोटे देश की पूरी वायुसेना से कम नहीं है।

हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी नहीं, पर ईरान घिरा

एक अहम बात यह है कि अमेरिका ने बार-बार साफ किया है कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर रहा। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल मंगाता है।

अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में यह बात दोहराई। लेकिन ईरान के अपने बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नकेल पूरी तरह कसी जा चुकी है।

ट्रंप बोले- कोई जहाज हमारी नेवी के आगे से गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी बिल्कुल सही चल रही है और अमेरिकी नौसेना शानदार काम कर रही है।

ट्रंप के मुताबिक कोई भी जहाज हमारी नेवी के आगे से निकलने की सोच भी नहीं सकता। USS डेल्बर्ट डी ब्लैक नाम का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इस ऑपरेशन में लगा हुआ है और ईरानी पानी के आसपास पूरी नजर रखे हुए है।

क्यों बढ़ रहा है तनाव?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की सीधी समुद्री नाकेबंदी बहुत कम देखी गई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अमेरिका लंबे वक्त से नाराज है। अब यह नाकेबंदी दिखाती है कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़ चुका है।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जाने के लिए तैयार, बता दी शर्त
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

17 Apr 2026 10:56 am

Hindi News / World / अरब सागर में अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत तैनात, चारों तरफ से घिरा ईरान, हॉर्मुज को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘ज़िंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन बुरी तरह जख्मी’, अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का दावा

Mojtaba Khamenei
विदेश

होर्मुज के तनाव पर भारत की दो टूक, कहा- जहाजों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं

trait of Hormuz,India UN statement,freedom of navigation,maritime security,
विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जाने के लिए तैयार, बता दी शर्त

Donald Trump
विदेश

PM Modi Trump Talk: फोन पर पीएम मोदी के साथ क्या हुई बातचीत? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुलासा

West Asia, us iran news,modi trump,modi trump phone call,
विदेश

परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास, तो बच्चों की भी करानी चाहिए जांच

Heart disease
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.