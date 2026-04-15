नाकेबंदी में बड़ी सेंध, दो ईरानी जहाजों ने GPS लोकेशन बदलकर अमेरिका को दिया चकमा, जानें कैसे पार कर गए हॉर्मुज?

US Iran Maritime Tensions: अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू किए जाने के बाद जहाजों की आवाजाही को लेकर नई जानकारी सामने आई है। ब्रिटिश शिपिंग मीडिया लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम दो जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। दरअसल, पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने होर्मुज में नाकेबंदी कर दी।