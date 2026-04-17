अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जाने के लिए तैयार, बता दी शर्त

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच शांति समझौते की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत संभव है। फिलहाल दोनों देशों के बीच दो हफ्ते का सीज़फायर चल रहा है, जो 8 अप्रैल को लागू हुआ था और 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कह चुके हैं कि सीज़फायर आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार सीज़फायर को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप चाहते हैं कि सीज़फायर को आगे बढ़ाने की बजाय स्थायी समझौते पर सहमति बने। इसी बीच अब ट्रंप ने पाकिस्तान (Pakistan) के बारे में बड़ी बात कह दी है।