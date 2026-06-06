Iran-US War: अमेरिका से बदले के लिए ईरान ने फिर किए कुवैत और बहरीन पर हमले

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने जानकारी दी कि ईरान ने कुछ घंटे पहले होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में जहाजों की ओर चार ड्रोन्स दागे, जिन्हें उन्होंने मार गिराया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम आइलैंड (Qeshm Island) और दक्षिणी तट पर स्थित गोरुक (Goruk) में रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिका के इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत (Kuwait) और बहरीन (Bahrain) पर फिर हमले कर दिए हैं।