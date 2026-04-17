लेबनान में सीजफायर के बाद इजराइल ने गाजा पर कर दिया अटैक, ड्रोन से तबाह हुई डिसैलिनेशन फैक्ट्री

अमेरिका, यूरोप, अरब देश सब कुछ न कुछ बोल रहे हैं लेकिन जमीन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। हर बार जब कोई संघर्षविराम की बात होती है तो कुछ दिन में टूट जाती है। आम फिलिस्तीनी लोग जो इस सबके बीच फंसे हैं उनके लिए हर सुबह एक नई मुसीबत लेकर आती है।