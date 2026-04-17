Israel-Lebanon Ceasefire: क्या ईरान के आगे झुक गए ट्रंप? लेबनान के सांसद बोले- इसी वजह से इजरायल के साथ कराया सीजफायर

Israel-Lebanon Ceasefire: लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिनों का सीजफायर हो गया है। इसी बीच लेबनान की संसद के सदस्य हुसैन हज हसन ने युद्धविराम को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच हुआ 10 दिन का युद्धविराम ईरान के दबाव का नतीजा है। उनका आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दबाव के आगे झुक गए, जिसके चलते इजरायली नेतृत्व को यह समझौता स्वीकार करना पड़ा।