रुक गया इजरायल और लेबनान युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिनों के सीजफायर का किया ऐलान



दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि अमेरिका में आमने-सामने भी आए थे। वाशिंगटन डी.सी. में हुई इस बैठक को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि करीब 34 साल बाद इस स्तर पर बातचीत हुई। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि इस अस्थायी शांति को स्थायी बनाने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक वे दुनिया के कई संघर्षों को खत्म कराने में भूमिका निभा चुके हैं और इसे अपना '10वां मिशन' बता रहे हैं।