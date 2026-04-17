होर्मुज के तनाव पर भारत की दो टूक, कहा- जहाजों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं

बता दें कि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद इन देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने होर्मुज को जहाजों के लिए बंद कर दिया। जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट हो गया। वहीं पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के बीच वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप ने होर्मुज में नाकेबंदी कर दी।