US-Iran War: होर्मुज में नाकेबंदी को लेकर ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा- शर्तें हम तय करेंगे

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वह होर्मुज जलडमरूमध्य से पीछे नहीं हटेगा।