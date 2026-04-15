US-Iran Talks: अगले दो दिन में अमेरिका-ईरान के बीच होगा कुछ बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ऐलान

US-Iran Talks: पाकिस्तान में वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले दो दिन में दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा संभावित जगह है।