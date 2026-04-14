अमेरिका-ईरान विवाद में आया नया मोड़, रूस ने युद्धविराम के लिए की मदद की पेशकश

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन है। हम होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को रोकेंगे जो ईरान को टोल दे रहा है। 13 अप्रैल से US Navy ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू कर दी। गैर-ईरानी जहाजों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरानी तेल निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा।