‘तेल की बढ़ जाएंगी कीमतें’, ट्रंप द्वारा नाकेबंदी की धमकी के बाद ईरान ने दी चेतावनी

बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हुई थी। लेकिन करीब 21 घंटे तक चली यह वार्ता विफल रही। दोनों देशों ने वार्ता विफल होने पर एक दूसरे पर आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि अमेरिका की मांगें वे थी जो वह युद्ध में हासिल नहीं कर पाया। हालांकि बातचीत का मकसद संघर्ष विराम को आगे बढ़ाना था, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर सहमति नहीं बन सकी।