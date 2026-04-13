US-Iran War: फिर से शुरू होगा युद्ध! ईरान पर हमला करेंगे इजरायल-अमेरिका, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

US-Iran War: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होने के बाद दोनों देशों में एक बार फिर से युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजरायल और अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए तैयारी भी हो गई है।